SARONNO – Riprese in centro per “Non ti fermare mai” il terzo capitolo della serie per Amazon Prime che il regista Luciano Silighini Garagnani sta realizzando sulla biografia dell’onorevole e imprenditore saronnese Gianfranco Librandi.

Ha attirato la curiosità di molti passanti la troupe che ieri sera in orario aperitivo era presente in un noto locale del centro pedonale di Saronno. “Abbiamo girato un momento di affetto e intimità familiare tra Gianfranco e la figlia Francesca,poi ci siamo spostati a Rovellasca per una scena molto profonda dove il nostro protagonista da l’ultimo saluto a Don Marino,padre spirituale e maestro di vita fin dall’infanzia di Gianfranco” dichiara il regista Silighini.

All’interno della Tci di Via Parma vengono girato gli interni incentrati sull’attività professionale e culturale di Gianfranco Librandi interpretato da Marco Mainini (da ieri su Sky con Diabolik al fianco di Miriam Leone) con la fidata Annalisa Renoldi interpretata da Paola Greggio sorella dello showman Ezio.

Gli esterni sono tutti girati in città e nei dintorni con Francesca La Gala moglie del regista e già volto di Disney Channel ed Mtv che interpreta la figlia di Librandi,Francesca, e Paolo Riva, attore feticcio di Sofia Coppola,che interpreta Don Marino ed è il filo conduttore dei flashback sul passato dell’infanzia del politico imprenditore.

Il secondo film “A colpi di pedali” avrà una premiere a Cannes il 21 maggio e poi seguirà l’iter del primo film “Da una corsa in bicicletta” attualmente su Amazon Prime Video.

05052022