SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale di Francesca Rufini capogruppo in consiglio comunale in merito alla commissione d’inchiesta sulla scuola Rodari.

Finalmente siamo arrivati all’attesa seduta del Consiglio Comunale in cui vengono rese note le conclusioni del lavoro, durato quasi 4 mesi, della Commissione d’inchiesta sulla Nuova Scuola Rodari.

E dico finalmente sia perché è stato oggettivamente un lavoro molto impegnativo, sia perché, con oggi, chi fino ad ora lo ha fatto finirà – almeno si spera – di ricamare di tutto e di più sopra questa commissione, di fare proclami sulle presunte verità, di fare più o meno velate minacce.

Proprio stamattina, guardacaso, è stato pubblicato dall’ex-assessora ai LLPP un video in cui avvisa di avere già conferito mandato ai suoi legali di proporre le azioni a tutela della sua immagine, del suo onore e della sua reputazione nei confronti di chiunque diffonda notizie non veritiere sulla sua persona e sul suo operato.

Al riguardo, dato che l’ex-assessora questa sera – come ovvio che sia – è certamente chiamata in causa, io e i miei colleghi possiamo stare tranquilli poiché tutto quanto risulta dalla nostra relazione e/o dalle nostre dichiarazioni di questa sera deriva integralmente ed esclusivamente dalle dichiarazioni che la stessa ex-assessora ha rilasciato in sede di audizione da parte della Commissione di inchiesta, nè più né meno.

Ciò premesso, passo a due brevi considerazioni.

La prima è che, come tutti sappiamo, in data 14.06.2022 il Comune di Saronno, è risultato assegnatario di un finanziamento di 7,060 milioni di euro per la realizzazione della nuova scuola Rodari; a seguito di tale assegnazione il Comune, non potendo beneficiare di due finanziamenti per il medesimo progetto, ha doverosamente proceduto a rinunciare al finanziamento di 4 milioni di euro oggetto della commissione di inchiesta (e dice il falso chi afferma che avremmo potuto tenerci entrambi i finanziamenti).

È quindi evidente, salvo per chi non lo voglia vedere, che da quando la Giunta, lo scorso giugno, ha rinunciato al finanziamento di 4 milioni, l’oggetto della Commissione di inchiesta non esiste più non potendosi più parlare di “possibile perdita del finanziamento di 4 milioni di euro” sulle cui cause la Commissione avrebbe dovuto indagare; siamo qui, quindi, solo per massima trasparenza nei confronti dei cittadini perché di fatto l’interesse pubblico verso le conclusioni della commissione è ormai puro gossip politico.

La seconda considerazione è che, oltre ad esserci state alcune irritualità nei lavori della Commissione che io ed altri commissari abbiamo segnalato invano più volte e su cui non perdo ulteriore tempo, c’è stato anche – e lo dico perché di questo è stata data evidenza con un CS in pompa magna dello scorso 22 giugno e perché ne ha parlato poco fa la Consigliera Dho – chi ha tentato di appropriarsi della commissione depositando, all’insaputa di tutti gli altri commissari, una relazione, redatta da due soli commissari che ne hanno poi deliberato “all’unanimità” il deposito, spacciandola come relazione della Commissione ed impedendo a tutti i commissari di lavorare a ipotetiche conclusioni congiunte o di presentarne di proprie; l’unanimità che ha approvato la fantomatica relazione della Commissione del 22 giugno era composta dal Presidente Fagioli (con anche delega del Commissario Guaglianone) e dalla Commissaria Dho ed è la stessa identica relazione presentata questa sera dal presidente Fagioli a firma Fagioli / Guaglianone: forse che allora l’unico scopo della commissaria Dho era impedire che gli altri Commissari potessero concorrere alla stesura di conclusioni condivise o depositare le proprie conclusioni? Perché la Commissaria Dho il 22 giugno ha approvato la relazione e l’1 luglio no? forse perché adesso ci sono anche le nostre, di conclusioni?

Mi dispiace cadere così in basso nella ricostruzione dei fatti, in questa sede così importante, ma dopo la riunione del 16 giugno in cui l’unanimità Dho/Fagioli ha definito, e approvato la fantomatica “relazione della Commissione”, c’è stata la riunione del 18 giugno, presenti la sottoscritta, il Commissario Mattia Cattaneo, il consigliere Francesco Licata in sostituzione del Vice Presidente Galli e la Commissaria Dho la quale, di fronte al nostro stupore per l’inaspettata assenza degli altri Commissari, si è ben guardata dal proferire parola: nella mezzora in cui abbiamo atteso i colleghi, la Commissaria non ci ha detto che due giorni prima era stata approvata e depositata la relazione, non ci ha detto che la riunione a cui stavamo partecipando era perfettamente inutile; ha fatto finta di non sapere nulla dell’assenza dei suoi compari; solo silenzio, anche quando, per cortesia e correttezza nei confronti degli assenti che peraltro non erano neppure telefonicamente raggiungibili, abbiamo deciso di non tenere la riunione. E adesso la consigliera Dho, che ha approvato una relazione in una seduta convocata irritualmente con poche ore di preavviso, in seconda convocazione, approfittando dell’assenza – peraltro nota e comunicata – degli altri commissari e presenti solo lei e il Presidente, parla di correttezza e di trasparenza?

Ricordo anche che della/delle relazione/i si è discusso anche durante gli incontri della Commissione, proprio perché la delibera istitutiva non era chiara sul punto; tutti, certo, avremmo voluto una relazione unica, ma o avremmo dovuto attendere un miracolo per arrivare all’unanimità delle conclusioni oppure avremmo dovuto approvare una relazione a maggioranza (e la maggioranza era la nostra!); ma a chi scrive, insieme ai Commissari Galli, Cattaneo e Gilli, l’approvazione a maggioranza non è sembrato un metodo democratico. Peraltro, la stessa Commissaria Dho, in una delle riunioni in cui si è affrontato il tema della relazione, il 26 maggio, dice:“avevamo detto di fare una relazione unica sulla base dei fatti raccolti […..] È un diritto di ogni consigliere fare una relazione”. Del resto, potevamo immaginare che anche questa Commissione sarebbe diventata, per i consiglieri di Obiettivo Saronno, l’ennesima occasione per dire che ce l’hanno tutti con loro.

Non vi annoio riportando quello che è accaduto dopo il 22 giugno e su come si è poi riusciti ad arrivare alla scadenza della commissione (il 1 luglio) consentendo a tutti i commissari (tranne la Commissaria Dho, sic!) di depositare, a questo punto, solo proprie conclusioni. Dico solo che è stato un pessimo esempio di strumentalizzazione di un istituto democratico e, ancor peggio, di mancanza di rispetto per le persone, che peraltro si presumono colleghi e tutti rappresentanti la medesima istituzione. Soprattutto da parte di chi parla tanto di trasparenza, correttezza e buona politica.

Passando ora alle conclusioni che io, e i colleghi Cattaneo, Galli e Pierluigi Gilli abbiamo condiviso, evidenzio solo alcuni punti; dai lavori della Commissione è risultato che: