SARONNO – Si è concluso con il ritiro della patente, il sequestro del veicolo e la denuncia della conducente l’incidente avvenuto qualche settimana fa tra via Piave e via Quasimodo. Quel giorno, intorno alle 18, una 43enne di origine brasiliana residente a Lazzate era stata protagonista dello scontro con un’altra vettura guidata da una 50enne saronnese. Le due donne provate ma complessivamente in buona salute erano uscite da sole dai mezzi. Oltre all’ambulanza che ha accompagnato in pronto soccorso la 43enne, che ha riportato lesioni lievi giudicate guaribili in 7 giorni, è arrivata anche una pattugalia della polizia locale.

Gli agenti, oltre a rilevare l’incidente, hanno sottoposto al test con l’etilometro la 43enne scoprendo che aveva un tasso alcolemico pari a 1.11 g/l valore decisamente troppo alto per mettersi al volante visto che il massimo consentito dal codice della strada è 0.5. E’ quindi scattato il ritiro della patente, la denuncia penale e il sequestro del veicolo.

La polizia locale è da sempre in prima linea nei controlli per garantire la sicurezza stradale e ha recentemente incrementato i controlli per prevenire l’abuso di alcol da parte di chi poi si mette al volante. Un modo per far rispettare le regole ma soprattutto scongiurare incidenti e quindi garantire la sicurezza degli altri utenti della strada.

