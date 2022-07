x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario cittadino della Lega in merito alla realizzazione della nuova scuola Rodari al quartiere Prealpi.

“Bene l’arrivo di 7 milioni di euro per la costruzione di una nuova scuola, ma l’amministrazione li saprà usare nei tempi previsti? 4 milioni persi per la Rodari e non si capisce perché non esista alcun documento accessibile al pubblico per verificare chi ha deciso di far cambiare progetto alla ditta vincitrice del bando, facendo perdere i termini del finanziamento. I cittadini hanno diritto di sapere i risultati della commissione di inchiesta sulla perdita di 4 milioni di euro: l’insabbiamento non è accettabile.

Una repubblica sana è dove i cittadini devono poter giudicare le scelte compiute. La mancanza di trasparenza è un danno per la cosa pubblica”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn