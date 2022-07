x x

TRADATE – Tanti gli interventi dei vigili del fouoco nella zona per gli incendi boschivi e di terreni agricoli che, con la grande siccità, stanno caratterizzando questo periodo. Nei giorni scorsi grossi incendi si erano sviluppati nelle campagne fra Saronno e Gerenzano, ed alle porte di Origgio. Oltre che nel vicino Parco delle Groane.

Nello scorso fine settimana una squadra dei vigili del fuoco di Tradate è stata chiamata per un campo in fiamme nel Comune di Gorla Maggiore. Per cause in corso di accertamento un campo agricolo è stato interessato appunto da un incendio, vicino a una ditta che lavora pallet. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato che il rogo potesse raggiungere l’azienda. Così gli operatori hanno rapidamente contenuto e spento il rogo ed evitato il suo estendersi all’azienda. L’area è stata messa in sicurezza.

Incendi anche a Tradate ed a Castiglione Olona.

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco tradatesi a Gorla Maggiore)

13072022