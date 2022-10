x x

SARONNO – Ancora momenti agitati nel centro storico di Saronno, i passanti hanno “salvato” un ragazzino che se la stava vedendo brutta.

Ha chiuso l’accordo, patteggiando una pena di due anni il medico arrestato quest’estate per aver narcotizzato e violentato l’ex. Per lui anche l’accusa di revenge porn visto che recuperando il suo telefono gli inquirenti avevano scoperto che aveva inviato immagini intime e molto esplicite della vittima di violenza e di un’altra donna.

E’ riuscito ad uscire di casa ed ha gironzolato un po’ per via Togliatti prima che un residente lo bloccasse e lo consegnasse agli agenti della polizia locale. Qualche ora dopo al comando di piazza Repubblica si è conclusa la mini fuga di Ugo, un bulldog francese residente in città.

E’ stato portato al pronto soccorso in codice verde il 79enne che ieri è stato protagonista di un incidente alla periferia cittadina. Era da poco passate le 12,30 quando l’uomo, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, è stato vittima di un malore.

