SARONNO – Tempo di bilancio anche per l’associazione “Il Gabbiano”, il 2022 è stato l’anno della rinascita per l’associazione grazie a nuove idee e nuove iniziative, tanti gli eventi quest’anno appena passato, e tanti spunti per le iniziative future.

Gli ultimi giorni dell’anno, si sa, sono per tutti un momento di bilancio. Ci si siede a pensare e si cerca di tirare le fila degli ultimi 365 giorni, si pensa a quello che si è fatto e ci si pone gli obiettivi per l’anno che verrà. Ed anche noi dell’associazione “il Gabbiano” abbiamo voluto fare i conti con l’anno che è appena trascorso, e tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti. Il 2022 è stato l’anno della rinascita: l’associazione è rinata grazie all’adesione di nuovi soci che hanno portato nuove idee e spunti di riflessione. Ed è così che è arrivato “Culture in Festa”, un evento organizzato insieme all’oratorio San Giuseppe del quartiere Matteotti. Culture in festa è nato dalla voglia del quartiere di celebrare la sua caratteristica più importante: la multiculturalità. Al grido di “qui nessuno è straniero” abbiamo voluto accogliere l’altro e le culture altre come ricchezze da celebrare, un tesoro da proteggere e da condividere. La giornata è stata un successo ed ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra adulti e bambini.

L’associazione non si è fermata e ad ottobre ha riproposto la StraMatteotti e, nonostante il meteo avverso, ci sono stati quasi 400 iscritti.

L’anno si è concluso poi con la merenda di Natale riservata ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria del quartiere: un segnale della vicinanza dell’associazione alle famiglie e ai bambini del Matteotti: noi ci siamo e vogliamo continuare a fare cose bellissime per tutti voi!

Insomma, dopo un 2022 così produttivo speriamo solo che il prossimo anno sia all’altezza di quello appena trascorso.

Noi sicuramente ce la metteremo tutta, ma abbiamo bisogno di persone volenterose che abbiano voglia dì dedicarci un po’ del loro tempo libero e delle loro energie. Le iscrizioni all’associazione sono aperte.

L’associazione ci tiene a sottolineare che l’organizzazione di queste attività è stata il frutto di una collaborazione continua e costante con le realtà locali, come la parrocchia San Giuseppe e le associazioni sportive che operano nel quartiere. Grazie a Suor Annunciata e a Suor Fausta,- che hanno vinto il premio ciocchina 2022 – per averci aperto le porte di casa, grazie a tutti coloro che si sono prodigati e hanno dato una mano: ogni piccolo gesto ed aiuto sono stati fondamentali per la realizzazione dei nostri obiettivi.

Chiudiamo il 2022 certi di aver buttato il cuore oltre l’ostacolo e sperando di aver portato un po’ di gioia e spensieratezza, dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia. Il nostro augurio per il 2023 è di fare ancora meglio. Ci riusciremo? A voi l’ardua sentenza.

