x x

SARONNO – Oggi come ogni Epifania torna l’immancabile e sempre ricchissima tombolata dell’oratorio parrocchiale di via Legnani di Saronno. Si torna in presenza dopo le due edizioni annullate, nel 2021 e nel 2022 per l’emergenza sanitaria legata al covid.

Appuntamento quindi ad oggi pomeriggio, venerdì 6 gennaio alle 14,30 nella consueta location parrocchiale, con ingresso da via Legnani 1. Le cartelle della tombola e i biglietti della sottoscrizione a premi che verranno estratti durante la manifestazione potranno essere acquistati solo ed esclusivamente all’ingresso e durante gli intervalli programmati.

Tre le tombole in programma con ricchi premi come personal computer portatile con stampante, televisore schermo piatto 55 pollici, bicicletta elettrica, forno a microonde, treno di gomme, mountain-bike, coperture assicurative, buoni viaggio, skipass per magnifiche e irripetibili giornate sulla neve, buoni sconto per acquisti nei principali punti vendita della zona, buoni omaggio per ingressi a spettacoli di intrattenimento, ricchissimi cesti gastronomici alla cui realizzazione hanno contribuito primari marchi della grande distribuzione e prestigiosi quanto storici marchi del territorio. Le occasioni di vincere non mancheranno visto che per ciascuna tombola saranno premiate, nell’ordine, undici cinquine, una tombola e diversi tombolini di consolazione.

L’intero ricavato della manifestazione verrà destinato per sostenere le molteplici spese di manutenzione e di conservazione degli ambienti oratoriani. Il comitato crganizzatore conclude: “Vi attendiamo come sempre, numerosissimi e puntualissimi”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione