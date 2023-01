x x

SARONNO – C’è chi fa solamente un piccolo rabbocco “solo per stare tranquillo” chi fa il pieno in vista della trasferta di lavoro e chi vedendo le auto in colonna si ricorda dello sciopero e “per sicurezza” riempie il serbatoio.

Anche nei distributori saronnesi gli automobilisti si stanno preparando allo sciopero, proclamato da tutte le sigle sindacali della categoria, che si svolgerà dalle 19 di martedì 24 gennaio alle 19 di giovedì 26 gennaio sulla rete della viabilità ordinaria e dalle 22 di martedì 24 gennaio alle 22 di giovedì 26 gennaio sulla rete autostradale.

Negli ultimi giorni sono tantissimi gli automobilisti, ma anche i camionisti e chi si sposta in furgone e in moto, che hanno deciso di prepararsi facendo il pieno. Si parla di clienti quasi triplicati soprattutto nelle ultime ore. In quasi tutti i distributori cittadini sono arrivati i cartelli che avvisano dell’imminente avvio dello sciopero. Un promemoria per i meno organizzati anche se, a giudicare dall’elevato numero di mezzi davanti alla pompe, non sembra necessario. E c’è anche chi, come il distributore di viale Lombardia, annuncia invece che non aderirà allo sciopero e nei prossimi due giorni sarà aperto.

