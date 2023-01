x x

SARONNO – Dal 25 gennaio al 1 febbraio il nuovo calendario di film in sala nei cinema Silvio Pellico e Nuovo Cinema Prealpi, da sabato 28 ritorna la rassegna più attesa da tutta la famiglia: CINEMA A MERENDA.

Una selezione di 12 film d’animazione e non solo, tra i titoli di maggior successo dell’ultima stagione per un’esperienza immersiva sul grande schermo; per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda inclusa nel prezzo.

Primo appuntamento sabato 28 gennaio con DC LEAGUE OF SUPERPETS di Jared Stern, alle ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico e alle ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi – ingresso + merenda 6€.

In programmazione al al NUOVO CINEMA PREALPI

Dal 27 al 29 gennaio PROFETI di Alessio Cremonini che dirige una storia coraggiosa, complessa che permette allo spettatore di confrontarsi con i temi fondamentali dei nostri tempi. Una riflessione sulla realtà e sulle tante prigioni, non solo fisiche, che incombono sulle donne. Con Jasmine Trinca e Isabella Nefar.

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Mercoledì 25 gennaio ore 15.30 – 21.00 – GAGARINE – PROTEGGI CIÒ CHE AMI di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, una favola urbana che si concede il lusso di enfatizzare il possibile e non il conflitto, uno straordinario viaggio attraverso le conseguenze della storia.

Mercoledì 1 febbraio ore 15.30 – 21.00 – GLI OCCHI DI TAMMY FAYE di Michael Showalter, vincitore di 2 Premi Oscar come Miglior Attrice Protagonista a Jessica Chastain e Miglior Trucco.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO

Dal 27 al 29 gennaio SHE SAID – ANCHE IO di Maria Schrader, prodotto da Brad Pitt e candidato ai Golden Globes. Un dramma che racconta la forza di due donne coraggiose che hanno contribuito a far nascere il movimento #MeToo.

Dal 28 al 30 gennaio A LETTO CON SARTRE di Samuel Benchetrit – una commedia surreale che fa sorridere e sospirare, nella piena tradizione del cinema francese esistenziale.

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Giovedì 26 gennaio ore 15.30 – 21.00 – GAGARINE – PROTEGGI CIÒ CHE AMI di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, una favola urbana che si concede il lusso di enfatizzare il possibile e non il conflitto, uno straordinario viaggio attraverso le conseguenze della storia.

Martedì 31 gennaio ore 20.45 & giovedì 2 febbraio ore 15.30 – 21.00 – GLI OCCHI DI TAMMY FAYE di Michael Showalter, vincitore di 2 Premi Oscar come Miglior Attrice Protagonista a Jessica Chastain e Miglior Trucco.

