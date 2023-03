x x

SARONNO – Area dismessa ex Pozzi, i cittadini chiedono interventi. “Qualche settimana fa si è parlato molto della violenta sassaiola avvenuta al quartiere Matteotti un sabato notte. Quello che nessuno ha detto e che episodi di violenza e liti sono all’ordine del giorno nella zona soprattutto legati alle occupazioni abusive che si susseguono nell’area dismessa dell’ex Pozzi tra via Balasso e via Fratelli Cervi”. E’ l’appello che arriva da un residente del Matteotti, che chiede di poter mantenere l’anonimato, “anche per evitare ritorsioni”.

E’ finito nei guai il 55enne scoperto dai carabinieri di Saronno mentre spacciava nella propria abitazione. L’uomo, assistito dall’avvocato Maurilio Vanzulli, ha patteggiato una pena di 12 mesi e 2 mila euro di multa. I militari hanno trovato e sequestrato nella sua abitazione 50 grammi di cocaina e 450 euro in contanti.

Inizio mattinata complicato per alcune famiglie ed attività saronnesi che si sono trovati con abitazioni e attività senza corrente elettrica. E’ successo nel tratto centrale di via Roma e in alcune abitazioni di via Visconti.

Con tre complici ha rapinato il supermercato Carrefour di via Albisetti ma a differenza degli altri non è riuscito a scappare ed è finito in una cella del carcere di Varese. Sono stati i carabinieri della tenenza ad arrestare uno straniero irregolare responsabile con alcuni connazionali di una rapina.

