SARONNO – “E’ stata approvata dalla Giunta comunale una variazione di bilancio da 2 milioni e 200mila euro per permettere la realizzazione della nuova scuola Rodari, come da progetto finanziato da Regione Lombardia”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla riqualificazione della scuola elementare Rodari del quartiere Prealpi.

“A giugno dello scorso anno, dal Pirellone era arrivato il semaforo verde al documento preliminare di progettazione presentato dal Comune di Saronno nell’ambito del bando “Spazio alla Scuola”, giudicato il quarto miglior progetto lombardo e quindi meritevole del finanziamento, che consentirà di realizzare un plesso tecnologicamente e didatticamente innovativo.

Il computo finanziario dello scorso anno prevedeva una spesa complessiva per la nuova scuola del quartiere Prealpi di circa 9 milioni di euro, ma per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dell’edilizia in termini di materiali da costruzione, carburante e costi energetici, è stato necessario un aggiornamento del capitolo relativo al costo complessivo dell’opera, con un incremento di 2 milioni e 200mila euro, quota a cui l’Amministrazione provvederà attraverso un mutuo.



Con la sistemazione della questione economica, gli uffici possono procedere ora alla presentazione di un progetto definitivo da approvare a breve. Per evitare ulteriori aumenti, la Giunta Airoldi intende arrivare all’approvazione del progetto esecutivo entro l’autunno e all’indizione della gara d’appalto entro fine anno, accelerando la tempistica prevista dal bando regionale (che stabilisce l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio 2024)”

