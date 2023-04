x x

SARONNO – Nella direttissima di ieri mattina al tribunale di Busto Arsizio è stato condannato agli arresti domiciliari l’uomo fermato l’altra notte durante un furto al centro commerciale Mec Shopping di Caronno Pertusella.

E’ avvenuto all’intersezione tra via Miola e via Stoppani l’incidente che ieri pomeriggio, giovedì 6 aprile, ha visto una vettura ribaltarsi all’intersezione a poca distanza al confine con Rovello Porro a Cassina Ferrara.

Per la seconda volta i parà hanno ripulito il monumento ai paracadutisti di via Biffi dagli imbrattamenti realizzati notte tempo a Saronno. Stamattina alle 10,30 tre paracadutisti dell’ 8º Reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore” caserma “D. Briscese” di Legnago, provincia di Verona sono arrivati a Saronno e si sono rimboccati le maniche.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

07042023