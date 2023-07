x x

SARONNO – Volontari per aiutare la città a ripulire dopo i danni della maxi grandinata che stamattina, venerdì 21 luglio, ha spazzato la città di Saronno. E’ quello che mette a disposizione di chi vive un momento difficile il centro islamico di via Grieg con una breve nota ed un contatto.

“Il Centro Islamico di Saronno, a seguito della grave situazione meteorologiche occorsa questa mattina nella nostra cittadina, mette a disposizione della amministrazione comunale e dei concittadini i volontari della comunità per aiutare nella pulizia di strade e degli spazi privati.Per richieste e informazioni contattare 320/4006576”.

Insomma come avvenuto durante il covid e per altre emergenze cittadini i giovani del centro sono pronti a rimboccarsi le maniche per aiutare la città a tornare in ordine e pienamente operativa.

