Cronaca

SARONNO – Nuova “occupazione” notturna del bancomat della filiale Unicredit nella centralissima piazza Libertà. Come già in settimana, anche l’altra notte nessuno è potuto entrare a prelevare, nel piccolo atrio interno qualcuno aveva infatti allestito sul pavimento un improvvisato giaciglio, con tanto di coperta.

Nel marzo scorso era capitato che entrando al bancomat, in orario serale, una giovane si trovasse addirittura a tu per tu con un tossicodipendente che aveva la siringa in mano, stava per inettarsi lo stupefacente. Dell’accaduto si era parlato molto anche sui social ed aveva suscitato parecchio scalpore.

(foto: l’improvvisato giaciglio che è stato allestito nel piccolo atrio interno ad Unicredit in piazza Libertà, d’accesso allo sportello bancomat)

21042024