UBOLDO – Il Centrodestra per Uboldo è riuscito a conquistare il secondo mandato per il sindaco Luigi Clerici grazie a 1.977 voti (ossia il 40,37%). Sono circa 200 voti in più rispetto alla passata tornata elettorale malgrado un calo dell’affluenza che quest’anno si è fermata al 58,28% (contro il 68% del 2019).

Così Clerici può contare su 11 consiglieri ossia (Sara Imelde Borroni, Paride Giuseppe Cartabia, Carlo Copreni, Matteo Croci, Antonio Garbo, Sergio Greco, Silvia Mazzola, Valentina Monti, Antonella Nesci Laura Radrizzani, Ulderico Maria Renoldi).

