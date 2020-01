SARONNO – E’ crisi per il mercato di Saronno: dopo aver rinunciato alle edizioni straordinarie delle domeniche di dicembre, gli ambulanti hanno disertato sia l’edizione di Natale sia quella di Capodanno.

Oggi in piazza dei Mercanti, dove era in programma l’edizione festiva del mercato del mercoledì, c’erano solo una ventina di stand e clienti che si contavano sulle dita di una mano. Se il giorno di Natale, con una sessantina di stand, a disertare erano stati soprattutto gli italiani, solo due gli ambulanti originari del Belpaese presenti, oggi il fuggifuggi è stato generalizzato.

Un panorama davvero desolante per i pochi temerari che, dopo una ristorante corsa post veglione o a caccia degli ultimi articoli per il pranzo di Capodanno, si sono avventurati tra le bancarelle. In prima linea invece la polizia locale che, come ad ogni edizione del mercato cittadino, si è occupata di controllare gli stand e di effettuare la spunta anche se in questo caso gli ambulanti presenti erano ben pochi.