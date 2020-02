CARONNO PERTUSELLA / CISLAGO – Ciclista investita a Caronno Pertusella: è successo ad una pensionata caronnese nella mattina di giovedì. Alle 10.30 sono stati alcuni passanti, nella centrale via Sant’Alessandro, a dare l’allarme e sul posto sono accorse una ambulanza ed una pattuglia della polizia locale. L’anziana, di 72 anni, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese, non ha comunque riportato gravi lesioni. Sono ora in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro e le responsabilità.

Una caduta accidentale di un pedone per la strada, un uomo di 66 anni, ha determinato invece l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Saronno nei pressi dello scalo ferroviaria di Cislago, in via Stazione: il ferito, ha riportato comunque solo escoriazioni e lievi contusioni, è stato trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa di Saronno in servizio sul territorio, in occasione di un precedente intervento)

