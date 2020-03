SARONNO – E’ stato un venerdì, quello appena trascorso, segnato dal lutto per il primo decesso di un saronnese per il coronavirus. Ne ha dato notizia in tarda serata il sindaco Alessandro Fagioli. Epilogo di una giornata che aveva fatto segnare ancora una “tenuta” del Varesotto, con solo 28 casi in più (a Saronno però sono arrivati a 30).

Notizie anche dal Municipio: l’impiegata contagiata sta meglio e oggi lascerà l’ospedale.

Intanto i cittadini fanno provviste, ieri c’era stata una lunga coda all’Esselunga di via Novara.

Situazione diversa in Brianza, con un deciso incremento dei casi. A Solaro si è arrivati a sette casi come riferito dal sindaco, Nilde Moretti.

A Cislago il sindaco Gianluigi Cartabia ha anticipato l’ordinanza governativa poi giunta in serata, imponendo maggiori restrizioni alla possibilità di movimento, chiudendo parchi e giardini pubblici e chiedendo ai cittadini di non allontanarsi d’oltre 200 metri da casa.

La chiacchierata serale della direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, per la campagna “restiamo a casa”, è stata la giovane majorette gerenzanese Alessia Borghi.

(foto: il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli)

