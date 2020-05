Fase 2, decreto rilancio: ce lo spiega il tributarista saronnese Mastroianni

SARONNO – Due videoconferenze per svelare tutti i dettagli del nuovo decreto rilancio e le possibilità per imprese, operatori economici e semplici cittadini privati: il tributarista saronnese Nicola Mastroianni si sofferma su tutte le novità. Oggi pomeriggio online alle 16 il primo appuntamento, alla pagina Facebook “Studio tributarista Mastroianni”.

Si prosegue giovedì 21 maggio sempre in diretta su Facebook. Gli argomenti di questo doppio evento online sono le nuove sospensioni di imposte e tasse (e avvisi bonari); lo sconto Irap; il nuovo bonus affitti; i nuovi crediti di sanificazione; il maxi bonus del 110 per cento sula casa; il contributo a fondo perduto; le nuove indennità per aprile e maggio ai lavoratori autonomi. Argomenti dunque di grande attualità e sicuro interesse, che senz’altro meritano di essere approfonditi, per le molte possibilità che offrono nell’ottica del rilancio e della ripartenza dopo il lockdown.

Mastroianni si occupa di consulenza ed assistenza contabile amministrativa fiscale e societaria; è esperto fiscale in fiscalità immobiliare; e partner dello Studio Scolari & partners.

