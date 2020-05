Al lavoro nei parchi chi percepisce il reddito di cittadinanza: l’idea di Cogliate

COGLIATE – Ricevi il reddito di cittadinanza? Vieni a lavorare nei parchetti del Comune. È l’invito del sindaco Andrea Basilico di Cogliate rivolto ai concittadini che ricevono la misura di aiuto varata dal Governo ormai da qualche anno. L’idea è quella di lavorare a titolo volontario alla riapertura, pulizia e manutenzione delle aree verdi oggi ancora chiuse.

«Anche nell’ultimo Dpcm, per poter procedere con la riapertura dei parchi, ci sono delle prescrizioni precise molto difficili da seguire – spiega. Serve sorvegliare costantemente tutti i parchi e procedere almeno una volta al giorno, alla pulizia e sanificazione di tutte le attrezzature presenti, dai giochi per bambini agli attrezzi per l’attività fisica. Per noi oggi è impossibile, con le limitate risorse di personale ed economiche che abbiamo, garantire questo tipo di servizio. Per questo ci siamo rivolti ai cittadini che hanno avuto la fortuna di ricevere il reddito di cittadinanza».

In tutto sono 14 i cogliatesi che hanno ricevuto o riceveranno la lettera del primo cittadino. «Mi aspetto che ci siano diverse risposte positive – continua Basilico – perché conosco i cogliatesi e so che non amano stare con le mani in mano». Tempo fino a domani, venerdì 29, per rispondere alla chiamata del comune.

