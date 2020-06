SARONNO – Si è parlato moltissimo negli ultimi giorni dei problemi di schiamazzi ed assembramenti in via Leonardo da Vinci nel cuore del rione Matteotti. Un problema noto da tempo, in passato affrontato con controlli e denunce della polizia locale, e che quest’estate il sindaco Alessandro Fagioli ha deciso di affrontare con un’ordinanza che “chiude” le aree verdi dell’arteria.

Cesate da cantiere sono state posizionate qualche giorno dopo l’ordinanza e già il giorno successivo sono state aperte in modo da far passare i frequentatori dell’area verde, nonni, genitori e bimbi di pomeriggio e ragazzi la sera. Se vogliamo considerare questo il danno l’altra sera, tra venerdì e sabato, è arrivata la beffa. Nottetempo, ben oltre l’una quando le forze dell’ordine che presidiavano la zona in concomitanza con l’evento organizzato dal Collettivo Adespota, qualcuno ha trafugato le cesate da cantiere che sigillavano il parco.

La loro assenza non è passata inosservata e ieri mattina la polizia locale ha effettuato un sopralluogo riscontrando il furto. Ora sono in corso le indagini nella speranza di risalire ai ladri.

(foto archivio: alcune delle recinzioni posizionate dal Comune al Matteotti)