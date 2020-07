SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Sport di squadra, in zona sono ripartiti baseball e softball con buone notizie per le formazioni locali, che sono ripartite senz’altro col piede giusto. L’ufficializzazione del via della stagione del “batti e corri” era avvenuta il passato fine settimana a Codogno, luogo simbolico, non solo casa di una storica società del baseball italiano ma anche purtroppo al centro della “bufera” coronavirus. Con i responsabili della Fibs, la Federazione italiana baseball e softball, anche i dirigenti di molti club italiani, per la zona c’era il presidente dell’Inox Team Softball Saronno, Piero Bonetti.

Poi, il “batti e corri” giocato, con l’Inox Team a partire nel modo migliore, vincendo la Coppa delle Prealpi.

Sabato scorso anche il via del campionato di serie A1, turno di riposo per Saronno e squillante vittoria della Rheavendors Caronno contro le Thunders Castellana.

Ampio successo anche per il Baseball Saronno nella prima giornata di serie C, contro Senago.

