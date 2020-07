SARONNO – Auto bloccata nel periferico sottopasso di via Podgora al quartiere Prealpi, allagato; l’allarme della scuola media “Bascapè” che suonava all’impazzata, un albero caduto in mezzo alla carreggiata in via Fermi tranciando un cavo elettrico, il semaforo di via Strà Madonna “pericolante”, un albero caduto nel posteggio di via Cattaneo anche in questo caso danneggiando cavi elettrici, un cornicione pericolante in via Ramazzotti, rami caduti in via Frua, un grosso albero caduto in viale Prealpi: sembra davvero non finire mai la conta dei danni per il maltempo di questa mattina a Saronno.

Nell’arco della mattinata, da quando la prima bomba d’acqua si è abbattuto sulla città poco dopo le 5.30, si sono ripetuti gli interventi di vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale su tutto il territorio. Una buona notizia: non sono stati registrati feriti.

(foto: le immagini dei danni che sono stati registrati in città per il forte maltempo di questa mattina)

24072020