SARONNO – “Forza Italia è espressione di una cultura politica liberale, moderata, popolare. Non amiamo il confronto muscolare, partiamo sempre dalle competenze, prediligiamo il dialogo e la ricerca dei punti di incontro piuttosto che l’esasperazione delle divergenze”.

Inizia così la nota di Forza Italia Saronno che si inserisce nel dibattito sui toni della campagna elettorale scatenati dal comunicato stampa della Lega a cui hanno risposto [email protected], Con Saronno e Airoldi sindaco.



“Può succedere che in campagna elettorale i toni si alzino un po’ ma il nostro impegno da qui al ‪20 settembre‬ e oltre sarà quello di mantenere il confronto in termini civili, di evitare gli attacchi ad personam, di privilegiare la ricerca del consenso partendo dai contenuti e giungendo a soluzioni il più possibile condivise anche sui temi più controversi.



In politica chi vince governa e chi perde controlla: questa è la normalità della dialettica politica. Ma per il bene della collettività non si deve mai perdere di vista il rispetto delle persone e la ricerca di punti di convergenza con tutti”.

26072020