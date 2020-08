SARONNO – Non succedeva dal 25 luglio scorso: risaliva a quella data l’ultimo caso di positività al covid scoperto a Saronno. Poi un lungo stop, tanto da fare pensare ad una città ormai covid-free. Ma non è così: ieri il dato locale è infatti tornato a salire, i dati regionali hanno fatto riferimento ad un +1 a Saronno, che ha portato il totale delle persone contagiate, dall’inizio della pandemia, a 244 in tutto.

Quali sono i contorni di questa brutta novità? A differenza dei Comuni del circondario, l’Amministrazione civica saronnese non fornisce con puntualità notizie riguardo all’andatamento del contagio sul proprio territorio, anzi da tempo non ne fornisce affatto. E dunque per ora è impossibile definire quale sia il contesto di questo contagio: caso isolato? Quali sono le condizioni della persona colpita? Ci sono altre persone che in città sono sottoposte a sorveglianza perchè potrebbero avere contratto il virus? Interrogativi di non trascurabile importanza, ma ai quali per il momento non c’è risposta.

14082020