SARONNO – Stamattina alla redazione di Radiorizzonti InBlu a Saronno si è svolto davanti a vari testimoni il sorteggio per la trasmissione di programmi elettorali dei candidati alla carica di sindaco di Saronno secondo le regole della par condicio.

Le interviste si svolgeranno nella settimana precedente le elezioni indiretta dalle 11.30 alle 12.00 con replica alle 21.00 sulle onde di Radiorizzonti InBlu (fm88, canale 880 del digitale terrestre/canali radio, in streaming su www.radiorizzonti.org).

Il calendario delle interviste sarà il seguente: lunedì 14 settembre Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno), martedì 15 settembre Luca Longinotti (M5S), mercoledì 16 settembre Alessandro Fagioli (Lega, FI, FdI, Sac), giovedì 17 settembre Augusto Airoldi (Pd, Saronno civica per Airoldi, [email protected]), venerdì 18 settembre Pierluigi Gilli (Con Saronno, Azione, Italia viva, Più Europa).

Nella tarda mattinata e per tutto il pomeriggio del 22 settembre Radiorizzonti seguirà in diretta lo spoglio delle schede e fornirà i risultati elettorali con ospiti in studio e in collegamento telefonico.

(foto archivio degli studi di Radiorizzonti)

28082020