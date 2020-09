SARONNO – GROANE – Un violento temporale si sta abbattendo ora, poco prima di mezzogiorno sul Saronnese e le Groane. Pioggia e raffiche di vento stanno spazzando i comuni del comprensorio dove iniziano a registrarsi i primi disagi. Qualche allagamento in abitazioni private e cantine a Solaro e alla Cassina Ferrara e auto costrette a rallentare a causa della scarsa visibilità dovuta a pioggia e vento. Una pianta è caduta ma sul ciglio della strada senza nessun rischio per la circolazione. Nessun problema nei sottopassi saronnesi. A mettere in guardia sulle condizioni meteo delle prossime ore anche un bollettino di Regione Lombardia.sono attese cumulate di pioggia più significative sui settori alpini e prealpini, mediamente tra i 30-70 mm/24h (accumuli più elevati attorno a 80 mm/24h su Nordovest, e localmente su settori prealpini centro-orientali); accumuli inferiori tra i 5-50 mm/24h sui restanti settori. In serata tendenza all’attenuazione e all’esaurimento delle precipitazioni anche sui settori orientali. E’ previsto anche un brusco calo delle temperature. E’ previsto un brusco abbassamento dello zero termico, dai 3200 metri fino ai 1800 metri.26 settembre condizioni gradualmente più stabili, con ventilazione ancora moderata o forte da Nord-Nordovest.