SARONNO – E’ arrivata ieri sera, la notizia politica che tutti attendevano: la scelta di campo del sindaco emerito Pierluigi Gilli in vista del ballottaggio. Con una breve nota ha annunciato “dopo aver incontrato Augusto Airoldi l’intenzione di sostenere la sua candidatura a sindaco al ballottaggio del 4 e 5 ottobre, sottolineando la comune volontà di un serio impegno per la ripresa della città dalle difficoltà cagionate dalla pandemia e dai risultati non positivi deiramministrazione uscente”.

Insomma la volontà di rilanciare la città unita alla necessità di una discontinuità rispetto al passato sono tra le motivazioni di questa scelta. Ma non solo. “La scuola, lo sport, il sostegno ai cittadini colpiti dalle conseguenze del virus o già in stato di disagio, una corretta politica di bilancio, l’attenzione alle manutenzioni ordinarie, al patrimonio verde, all’ambiente, alle nuove forme di lavoro, all’efficienza del Municipio – continua Gilli – sono considerate da entrambi (Gilli e Airoldi ndr) punti qualificanti per la nuova amministrazione, così come i grandi progetti sulle aree dismesse e sul comparto storico di Palazzo Visconti e pertinenze. Una forte azione, anche insieme ai Comuni circostanti, per la salvaguardia dell’ospedale sarà il primo obiettivo cui lavorare sin dall’immediato”.

Un impegno che non è a senso unico: “A conferma della volontà di collaborazione, Augusto Airoldi coinvolgerà concretamente nell’azione politico-amministrativa le competenze e le esperienze presenti tra gli appartenenti alla coalizione guidata da Pierluigi Gilli, il quale ha riaffermato la necessità politica della propria presenza moderata e di centro per la più ampia condivisione del governo della città in un periodo così difficoltoso”.

Diversa la presa di posizione di Azione che si discosta dagli altri elementi della coalizione: “Non vediamo ad oggi motivi sufficienti per schierarci formalmente a sostegno di nessuno dei due candidati. Non per questo faremo mancare alla giunta, qualunque sia il suo colore politico, il nostro contributo fatto di proposte e di solleciti, come caratteristico del nostro impegno e dello stile di Azione”.

29092020