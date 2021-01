SARONNO / TURATE – La cerimonia funebre di don Luigi Carnelli, “storico” parroco di Cassina Ferrara, si terrà lunedì 1 febbraio alle 10 nella chiesa parrocchiale di piazza Volta a Turate, suo paesi di origine e residenza.

Sabato 30 gennaio alle 16.30 è prevista la recita del santo rosario alla chiesa di Santa Maria in frazione Mascazza per parrocchiani di Saronno. Domenica 31 gennaio alle 16.30 invece si terrà il santo rosario alla chiesa parrocchiale di Turate.

Ottant’anni, era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1967 per diventare poi vicario parrocchiale a Pagnano, fra il 1967 ed il 1982; e poi a Lissone dal 1982 al 1990. Quindi l’arrivo a Saronno, come parrocco della chiesa di “San Giovanni Battista” a Cassina Ferrara. Dove è rimasto come vicario anche dopo la nascita, nel 2012, della comunità pastorale del Crocifisso risorto che ha riunito tutte le parrocchie cittadine. A Cassina Ferrara diede grande impulso alle attività oratoriane e contribuì alla crescita di Amor sportiva, la società calcistica rionale. Nell’ottobre 2018 aveva anche ricevuto la benemerenza cittadina della “Ciocchina“. E’ deceduto l’altra notte.

