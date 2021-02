SARONNO – L’operazione è stata ideata e fortemente voluta dalla precedente Amministrazione e nelle ultime settimane ha iniziato a dare i suoi frutti. Sono stati eliminati i cespugli bassi che nel cuore di piazza De Gasperi, alle spalle di corso Italia, erano diventati un ricettacolo di degrado e di spaccio.

Se le foglie e i rami bassi si prestavano a nascondere sostanza stupefacente e denaro venivano anche usati come discarica per raccogliere rifiuti, soprattutto quelli frutto del bivacco di senzatetto o di gruppi di ragazzi nei pressi della piazza. Da non dimenticare perchè fonte di altrettanti problemi la loro funzione di “separè” per esigenze fisiologiche espletate senza troppi problemi di privacy in piazza.

Per riqualificare la zona l’Amministrazione dell’ex sindaco Alessandro Fagioli, in collaborazione con l’assessore Dario Lonardoni, aveva in mente diversi interventi dallo spostamento del busto di De Gasperi (finito in un angolo oltre l’area giostra) all’eliminazione dei cespugli concordata coi condomini proprio nella speranza che lo spazio aperto e l’assenza di zone dietro cui nascondersi potesse evitare il degrado (dall’abbandono di rifiuti, allo spaccio fino all’uso della piazza come bagno pubblico).

(foto la maxi aiuola della piazza senza cespugli)