SARONNO – “In centro a Saronno? Oggi sembrava la Notte bianca!” Nell’ultimo sabato prima del passaggio della Lombardia in Zona rossa, da lunedì, Saronno non ha evidentemente fatto molto meglio delle grandi città, dove si sono registrate folla e assembramenti. In piazza Libertà a monitorare la situazione ed a controllare, quanto meno, il rispetto delle regole indossando la mascherina e tenendo, per quanto possibile, le distanze, c’erano le pattuglie della polizia locale ed è arrivato anche il sindaco Augusto Airoldi. Il quale le ha provate davvero tutte, anche con la collaborazione della protezione civile che con un megafono in centro ha invitato le persona a tenere le distanze ed a rispettare le regole delle autorità sanitarie.

Ben inteso, la maggior parte delle persone indossava correttamente la mascherina e non ci sono state eccessi. Ma, con i numeri dei contagi che stanno facendo boom in tutta la Lombardia e con lo stesso ospedale di Saronno con tanti pazienti nei reparti covid (nei giorni scorsi se ne contavano una cinquantina), la passeggiata del sabato pomeriggio era davvero per tutti indispensabile?

A doppia cifra i numeri dei nuovi casi positivi a coronavirus a Saronno e Caronno Pertusella: nella giornata di oggi sono 12 i nuovi casi positivi nella città degli amaretti, +11 anche a Caronno Pertusella.

Balzo dei contagi in Brianza, il dato registrato oggi è il terzo peggiore fra le province della Lombardia, +750 casi positivi al coronavirus. Nel Varesotto +349 e nel Comasco +378, secondo i dati diffusi nel tardo pomeriggio odierno dalla Regione. Per la giornata odierna Regione Lombardia comunicati +5.809 casi con un tasso di positività sui tamponi effettuati del 9.8 per cento.

