SARONNO – Sono intervenuti i vigili del fuoco ieri pomeriggio per l’incidente con auto ribaltata avvenuto in via Dante

E’ stato un primo maggio all’insegna della pioggia nella città degli amaretti tanto che nel pomeriggio non sono mancati gli allagamenti a Saronno in via Volta e al confine con Gerenzano. Proprio il sindaco Ivano Campi con il vice Pierangelo Borghi sono stati in prima linea per gestire il guasto del sottopassaggio.

Chiuso il punto tamponi di Saronno (dal 19 aprile)

L’arcivescovo a Saronno con il sindaco di Gerenzano per il pellegrinaggio

Due episodi che hanno visto protagonista il piromane prima che bruciasse la spazzatura in centro