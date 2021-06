Gerenzano, oggi al Parco aironi la cerimonia per i nuovi nati

GERENZANO – Nella cerimonia svoltasi questa mattina al Parco degli aironi di via Inglesina, l’Amministrazione comunale di Gerenzano – in collaborazione con Ardea Onlus e l’Associazione Il Gelso – ha fissato il paletto con la targhetta alla base del gelso bianco e consegnato la pergamena ricordo ai bambini presenti.

“Chi non è intervenuto alla cerimonia di oggi potrà ritirare la pergamena all’ufficio Anagrafe lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 9 alle 12, giovedì dalle 14.30 alle 17; telefono 0296399120-121 – fanno sapere dal Comune – Nonostante l’emergenza coronavirus, abbiamo voluto mantenere viva la tradizione di questa manifestazione, così lo scorso 14 novembre 2020 abbiamo piantumato il gelso, come ulteriore gesto di speranza in questi mesi di pandemia. Piantare un nuovo albero, simbolo di radicamento e appartenenza al territorio, vuole essere l’augurio che insieme faremo a tutti i bambini, per un futuro rigoglioso e ricco di opportunità. Ringraziamo vivamente l’associazione “Il Gelso” per avere donato l’albero dei bambini nati nel 2019. W le bambine e i bambini del 2019!”