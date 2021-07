Chiusura Gianetti: Dante ha incontrato il presidente della Provincia

MONZA – Stamane il presidio dei lavoratori Gianetti Ruote, e di quelli di molte altre aziende metalmeccaniche della Brianza, davanti alla sede della Provincia, a Monza: c’era anche il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che ha incontrato il presidente provinciale Luca Santambrogio per fare il punto della situazione. Il tutto in attesa di giovedì quando ci sarà l’incontro al Mise, con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

“Con il presidente provinciale abbiamo incontrato i lavoratori di Gianetti Ruote e le rappresentanze sindacali. Massimo sostegno in vista del tavolo al Ministero dello Sviluppo economico di giovedì. Il ministro Giorgetti ha detto parole chiare e coraggiose: la transizione ecologica non deve esser fatta sulla pelle dei lavoratori italiani. Io aggiungo: se un fondo straniero decide di andarsene, lo faccia ma non “avveleni i pozzi”. Agevoli il passaggio di proprietà a possibili acquirenti, senza fare ulteriori danni al territorio”.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

