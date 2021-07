CERIANO LAGHETTO – MONZA Presidio davanti alla sede della Provincia di Monza e Brianza per una delegazione dei lavoratori della Gianetti ruote l’azienda che lo scorso 3 luglio ha informato per mail i lavoratori della volontà di provvedere al licenziamento collettivo cessando la storica produzione.

Fim, Fiom e Uilm della Brianza hanno proclamato per oggi 4 ore di sciopero a sostegno della vertenza della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto per il ritiro della procedura di chiusura del sito ed i conseguenti licenziamenti. Tra i temi la dignità del lavoro, la tutela del tessuto industriale e “contro lo strapotere dei Fondi di investimento e totale differenza di Confindustria, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e il rispetto del lavoro”. Ulteriori 4 ore di sciopero saranno a disposizione delle Rsu aziendali le quali potranno decidere le modalità di articolazione.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

