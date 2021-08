Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (5 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Donna esempio saronnese a tutti avrà regalato un sorriso , bar storico saronno dal 1934 , esempio di come unire il lavoro alla famiglia

Amico, Fratello, Saronnese e Viaggiante. Questo rappresenta per me Jacopo, una fonte d’ispirazione, di libertà e voglia di essere un cittadino del mondo

“Prendere materiale di riciclo e trasformarlo in Arte”, questa la filosofia dell’Architetto e Artista polimaterica saronnese Sabrina Romanò.

Vice presidente della Sezione Arbitri di Saronno. Padre (o, zio, come lo chiamano i suoi ragazzi). Un maestro di vita, prima che di sport. Passione e competenza al servizio dei giovani.

Fondatore del Chiostro Arte, aperto nel 1988. Oggi la galleria è attiva sul viale Santuario, dove Duilio segue i rapporti con vecchi e nuovi appassionati dell’arte. Tra le mostre Fontana,Folon,Warhol

QUI TROVI TUTTE LE FOTO PUBBLICATE DA ILSARONNO

QUI TROVATE LA SEZIONE DE ILSARONNO DEDICA A FUS

QUI TROVATE IL DEBUTTO DI FUS

QUI TROVATE LA FINALE E I VINCITORI

QUI I VINCITORI DEL PREMIO ILSARONNO

QUI IL SITO DI FUS