Precisano dal Comune: “Per permettere i lavori, via I maggio sarà chiusa verso le 21 di lunedì e il transito rimarrà interdetto sino alla fine dei lavori”. Al riguardo è stata emessa una disposizione da parte del comando della polizia locale. L’intervento di pulizia e manutenzione fa seguito a quanto accaduto nei giorni scorsi ed in particolare la mattina del 5 ottobre quando , a fronte di un forte temporale, il sottopassaggio si era completamente allagato, bloccato il transito delle automobili e mandando il tilt il sistema viabilitico locale, con lunghe code. Non è stata una novità, quando piove forte capita spesso che il sottopasso, che collega la zona della stazione ferroviaria centrale alla periferia, finisce per riempirsi d’acqua.