SOLARO – Nel corso dell’estate e delle ultime settimane sono state progettate ed eseguite una serie di manutenzioni ai parchi cittadini, ordinarie e straordinarie dovute a vandalismi e danneggiamenti più o meno volontari. Le attività hanno toccato praticamente tutto il territorio comunale, con la messa in sicurezza e sostituzione di parti ammalorate dei giochi e degli arredi urbani. Altri interventi avranno luogo in futuro, con la finalità di rendere sempre più vivibili ad accogliente le aree pubbliche di Solaro.

L’iniziativa ha toccato il parco di corso Berlinguer, Parco Vita (con duemila euro spesi per il ripristino della recinzione del campo da beach volley), parco di San Pietro, parco via Tasso, parco di Cascina Emanuela, parco di via Cinque Giornate, il giardino dell’asilo di Villaggio Brollo, parco del Tiglio al Villaggio Brollo, parco via Volontari del sangue, parco di via Parri e parco di via Edison. Sono state completate varie manutenzioni di sicurezza e ripristinati alcuni dei giochi per i bambini.

Dice Christian Caronno, assessore comunale alle Manutenzioni: “Sappiamo che le aree verdi del comune di Solaro sono molto frequentate dalle famiglie, soprattutto per la presenza di giochi ed attrezzature adatte a tutti. Per questo ogni anno cerchiamo di intervenire per mantenere tutto in ordine e dare sempre maggiori servizi ai piccoli utilizzatori. Ci appelliamo ai genitori ed in generale agli adulti per vigilare sul corretto utilizzo degli attrezzi. Vogliamo evitare che si ripetano rotture come quelle occorse alla recinzione del campo da beach volley che ricordiamo essere destinato alla pratica sportiva con prenotazione al chioschetto e non ad altre attività. Oltre a questo, siamo convinti che in futuro si possa procedere ad ampliare la dotazione comunale”.

