x

x

SARONNO – E siamo ormai giunti al terzo appuntamento dell’iniziativa dei “Quartieri al centro” con la serata in programma giovedì 25 novembre all’oratorio Sacra Famiglia di via San Francesco.

Qui la diretta di Giulia Ariti

Protagonisti saranno i cittadini del quartiere Prealpi, che invitiamo ad incontrare il sindaco Augusto Airoldi e la Giunta civica per chiacchierare con loro delle esigenze, dei progetti e del futuro del quartiere, così come avvenuto le scorse settimane alla Regina Pacis e alla Cassina Ferrara.“Ti aspettiamo alle 20.45, munito di green pass, per anticipare le domande è possibile usare lo spazio per i commenti sulla pagina Facebook del Comune” rilevano dall’Amministrazione comunale.I prossimi appuntamenti – Il 2 dicembre è previsto un ulteriore incontro al quartiere Santuario nella sala Nevera del centro culturale di Casa Morandi in via Santuario 2; al rione Matteotti il 9 dicembre al Tam tam di via Avogadro 11, mentre il giro di incontri finisce il 16 dicembre nel quartiere centrale alla sala Bovindo di Villa Gianetti in via Roma.(foto: un precedente incontro di quartiere)