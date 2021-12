x

SARONNO – Pubblichiamo la nota condivisa dall’Amministrazione comunale su Facebook sull’avvio delle iniziative di Natale.

“L’albero installato in centro cittadino è stato acceso nella serata di ieri 7 dicembre, e ha dato ufficialmente il via al periodo di festività natalizie nella nostra Saronno.

Dal fine settimana, non solo in centro ma anche nei quartieri sono previste iniziative di animazione per bambini, spettacoli di strada, concerti e balli, perché il “Natale E'”, voluto dall’Amministrazione comunale, insieme al Duc e ad Ascom, coinvolge tutto il territorio comunale.

Si partirà sabato 11 dicembre al Matteotti e al Santuario, domenica 12 dicembre al Prealpi e in centro con la mostra/concerto di cornamuse dal mondo in Villa Gianetti, sabato 18 ancora in centro con gli auguri del Sindaco e della Giunta e domenica 19 alla Regina Pacis e a Cassina Ferrara.

Il programma completo è disponibile sul sito internet comunale“

