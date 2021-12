x

VENEGONO INFERIORE / SARONNO – E’ stato convalidato l’arresto dei due giovani arrestati dai carabinieri lo scorso fine settimana per gli episodi avvenuti sul treno Saronno-Varese, una violenza sessuale ai danni di una ragazza, ed una aggressione ad un’altra giovane alla stazione di Venegono Inferiore. La vicenda è stata esaminata ieri dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio, Luisa Bovitutti. Uno italiano e di 21 anni, l’altro marocchino è di 27 anni: per il momento è stata disposta la permanenza in carcere. A quanto pare, entrambi avrebbero negato gli addebiti. Devono rispondere di violenza sessuale in concorso e rapina.

In una intervista trasmessa dal canale televisivo Sky Tg24 il maggiore Fortunato Suriano, comandante della Compagnia carabinieri di Saronno, ha chiarito come nel giro di poche ore sia stato possibile rintracciare ed assicurare alla giustizia i responsabili dell’aggressione e della violenza sessuale ai danni di una ventenne sul treno Saronno-Varese e di una ulteriore aggressione alla stazione di Venegono Inferiore.

