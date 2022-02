x x

SARONNO – “A partire dalla serata di ieri 6 febbraio rapida intensificazione delle correnti settentrionali, per l’ingresso di un fronte freddo in rapido transito da nord verso dud. Dalle prime ore del mattino di oggi 7 febbraio è previsto un aumento importante della ventilazione anche a carattere di foehn, in estensione dalle zone alpine verso la pianura centro occidentale”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Le velocità di raffica sui settori occidentali anche a quote di pianura saranno di 70-90 chilometri orari e localmente potranno arrivare a 90-110 chilometri orari. Si segnalano possibili precipitazioni dalla notte, anche a carattere di breve rovescio su fascia pedemontana nella fase di ingresso del vento forte, e neve prevista sulle Alpi Retiche con accumuli non significativi al di sotto dei 1000 metri di quota. A partire dal pomeriggio graduale attenuazione ed esaurimento dei fenomeni.

(foto archivio: danni causati dal vento)

07022022