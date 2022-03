x x

SARONNO – Non è certo passata inosservata l’occupazione di ieri, sabato 26 marzo, ad opera degli anarchici del centro sociale Telos. In programma i festeggiamenti per il 13esimo anno di presenza in città.

Ieri pomeriggio intorno alle 16 diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di alcuni ragazzi intorno allo stabile in via Galli accanto al concessionario. In pochi minuti è comparso uno striscione e alla spicciolata sono arrivati con tutto il necessario. “Li abbiamo visti portare le birre e anche il necessario per un concerto” hanno spiegato i residenti nelle loro segnalazioni.

Intorno alle 19 altra serie di chiamate a polizia locale e carabinieri per prime prove mixer mentre i ragazzi presente sono arrivati ad un centinaio. Le proteste e le segnalazioni si sono moltiplicate quando è iniziata la musica. Intenso anche il dibattito che si è creato sui social network con prese di posizioni, richieste d’intervento all’Amministrazione e alle forze dell’ordine.

La musica perfettamente udibile non solo nelle case più vicine è proseguita fino a tarda notte.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn