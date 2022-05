x x

GERENZANO – “Dopo dieci anni di lavoro faticoso e puntuale condotto dai banchi dell’opposizione in Consiglio comunale, in vista delle elezioni del prossimo 12 giugno, il gruppo di Gerenzano Democratica si è risolto a compiere una scelta diversa rispetto al passato; una scelta certo non semplice, ma che riteniamo politicamente corretta e anzi necessaria in questo frangente, e che pensiamo possa risultare convincente per i nostri elettori e portare benefici in termini amministrativi a tutti i cittadini gerenzanesi”.

Inizia così la nota di Gerenzano Democratica in vista della prossima tornata elettoriale.

Avendo constatato una sensibile riduzione della distanza che ci separava dalla maggioranza di Insieme e Libertà per Gerenzano su diverse questioni fondamentali, abbiamo deciso di aderire a un progetto comune che speriamo possa portarci a dare più peso e valore ad alcune delle nostre idee fondanti, e a realizzarle concretamente.

Metteremo dunque le nostre competenze al servizio di Insieme e Libertà per Gerenzano collaborando con i suoi esponenti nell’elaborazione di nuove iniziative programmatiche nel loro perfezionamento all’interno delle commissioni extra-consiliari, nella loro attuazione in concreti provvedimenti amministrativi in Consiglio comunale; Consiglio in cui intendiamo farci rappresentare da Stefano Gianni, membro fondatore del nostro gruppo e segretario cittadino del Partito Democratico, che entrerà nella lista a sostegno del candidato Sindaco Stefania Castagnoli.Siamo certi che i nostri elettori ci seguiranno in questa nuova avventura”

