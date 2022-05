x x

SARONNO – Curiosità e un pizzico di orgoglio cittadino è questo che ha permesso all’articolo dedicato alla presenza della Paolo Lazzaroni e Figli a Cibus uno dei più letti di ieri su ilSaronno.

Grande curiosità, restando in tema di golosità, per il contest de ilSaronno che riunisce 4 iconiche gelaterie saronnesi. Ve le abbiamo presentate così.

La mozione di sfiducia contro il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli non approderà in Sala Vanelli. Ecco perchè.

Per effetto delle nuove disposizioni regionali nuove modalità di accesso al centro prelievi dell’ospedale di Saronno: ecco come funzionerà.

Polizia locale di Saronno trova e restituisce al proprietario un auto rubata a Legnano.

Se l’è cavata senza gravi conseguenze il 25enne investito a Cislago.

