SARONNO – Continuano le segnalazioni dei saronnesi per la presenza in diversi punti della città della cocciniglia Takahashia japonica che ormai ha conquistato diverse piante dell’intera Saronno.

Dopo le due studentesse investite giovedì mattina è stato colpito da una macchina anche un 50enne in viale Rimembranze.

Movimentato episodio in via San Giuseppe dove alcuni passanti hanno chiamato l’ambulanza per una 50enne in stato confusionale.

Saronno, insulti e avance ai passanti: 50enne soccorsa in via San Giuseppe Con Saronno Servizi parte l’estate, arriva il solarium.

Estate, Saronno gioca d’anticipo: apre il solarium in piscina (ma non la vasca esterna) Giovani gerenzanesi premiati nei giochi scientifici sperimentali.

Fibra, Ciceroni chiede attenzione per i ripristini.

