SARONNO – Si è presentato sotto casa dell’ormai ex fidanzata ed ha iniziato a dare in escandescenza arrivavando a colpire il fratello della giovane. E’ quanto accaduto sabato in via Tommaso Grossi.

Ladro d’auto riesce a impossessarsi di un auto ma… lo intercettano i carabinieri e torna appiedato.

Caroselli, fuochi d’artificio, botti, bandiere e fumogeni: la festa Milan ieri sera ha colorato anche le strade di Saronno.

Saronno e Origgio tirano un sospiro di sollievo per il ritrovamento della 45enne ucraina di cui si erano perse le tracce.

Piazza Da Gasperi: le risposte dell’Amministrazione e le richieste dei residenti.

