x x

SARONNO – Dopo le sollecitazione di diversi cittadini su ilSaronno, i social e anche nell’app municipium l’Amministrazione comunale ha deciso di recepire l’ordinanza per il risparmio idrico. Ecco le norme in vigore fino alla fine dell’emergenza.

Allarme incendio nella zona industriale ma…

Violenza in famiglia a Mozzate, 25enne aggredisce anche i carabinieri.

Enpa gattini orfani cercano una casa: appello di Enpa.

Arrivano i saldi, Ascom invita a “comprare sotto casa”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn