SARONNO – “Portiamo in giro per il mondo le tradizioni italiane e per questo siamo conosciuti ed apprezzati. Il mercato chiede però anche di trovare e provare qualcosa di nuovo. Noi rispondiamo partendo dalla tradizione e dal nostro saper fare proponendo qualcosa di innovativo”

Così Luca Lazzaroni amministratore delegato della Paolo Lazzaroni e figli ha introdotto, all’inaugurazione del Punto Rosso Lazzaroni il nuovo spaccio di via Gorizia: il Pizzattone ossia un panettone al gusto pizza.

“Il panettone è un prodotto che continua a conquistare mercati nel mondo. Ce ne sono infinite variati e gusti. Per innovarlo è necessario fare cose che gli altri non fanno. Non c’è nessuno che lo fa salato (a parte il panettone gastronomico che è un’altra cosa). Noi abbiamo creato, marchio e tutto il necessario è già stato registrato, il Pizzattone il panettone al gusto pizza”. il prodotto è già in fase di lancio.

La Paolo Lazzaroni e figli non è nuova a questo genere di innovazioni basti citare il panettone alla zucca creato pensando anche al mercato statunitese e al periodo di Halloween che sta iniziando ad ritagliarsi una sua fetta di appassionati.

“Al di là del successo o meno di questo prodotto – ha concludo Luca Lazzaroni – il nostro messaggio è quello di un laboratorio di idee che con passione ed esperienza porta avanti non solo la tradizione ma anche l’innovazione”.

All’inaugurazione del Punto Rosso Lazzaroni il Pizzattone è stato servito in piccole tartine che formaggio morbido. Assaggiandolo colpisce il sapore pizza con una consistenza simile a quella del classico panettone dolce.

